انطلاق بطولة الفروسية بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انطلقت بمدينة مأرب، اليوم، اول بطولة للفروسية في المحافظة والتي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية المدينة بدعم من السلطة المحلية للمديرية وبمشاركة 32 فارسا موزعين على أربع مجموعات.



وفي افتتاح البطولة، أكد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان، على أهمية أحياء مثل هذه الفعاليات الرياضية النوعية في المحافظة والتنوع في البطولات والفعاليات الشبابية والثقافية والتي تأتي في اطار احتفالات بالاعياد الوطنية لثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر وعيد الاستقلال الـ 30 نوفمبر.

واشارا الى ان هذه البطولة واحدة من الفعاليات الرياضية التي تعكس في احد جوانبها الموروثات الشعبية للآباء والأجداد واهتمامهم الى جانب تعزيز الهوية الوطنية..منوهين الى ان هذه الفعاليات الرياضية المختلفة ياتي تنظيمها بدعم من قبل السلطة المحلية في اطار الاهتمام بشريحة الشباب والحرص على ايجاد متنفسات لتنمية مواهبهم وتعزيز تجاربهم واعداد شخصيتهم الوطنية لخدمة مجتمعهم.

من جهته قدم مدير مكتب الشباب بمديرية مدينة مأرب سياف حشوان، شرحا عن البطولة ومراحلها والية التصفيات واختيار المتسابقين من الفرسان وغيرها من الجوانب الفنية للاعداد للبطولة مرورا باعداد مضمار البطولة للسباق على مسافة 1600 مترا.

هذا وقد أسفرت المرحلة الأولى من التصفيات التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، عن تأهل 12 فارسا من مجموع المتسابقين بمعدل ٣ فرسان من كل مجموعة، إلى تصفيات المرحلة الثانية للبطولة التي ستجري الأربعاء القادم.