شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع اكثر من 64 طناً من السلال الغذائية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 64 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مديرية السوم بمحافظة حضرموت.



وذكر المركز ، ان السلال الغذائية استفاد منها 3,600 فرد.

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