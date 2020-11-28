عقب لقائه الرئيس.. محافظ حضرموت يعلن عن "مشاريع كبيرة" ستفتتح قريبا

أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، السبت، عن أكثر من 90 مشروعا ستوضع أحجار الأساس لها خلال الأيام المقبلة.



جاء ذلك خلال ترأسه، بمدينة المكلا، اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة استعدادات الخطة الأمنية للاحتفال بالذكرى الـ53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر، والموقف الأمني الحالي بشكل عام وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وقدم البحسني عرضاً موجزاً حول لقاءاته الأخيرة، مع رئيس الجمهورية وقيادات الحكومة والتحالف العربي خلال زيارته للرياض.



وأشار إلى أن حضرموت تحظى باهتمام خاض من قبل الرئيس، وأن توجيهاته الصريحة بدعم المحافظة والتوجيه بمشاريع ستفضي الى التنفيذ عقب تشكيل الحكومة الجديدة.



وقال البحسني، أن حضرموت ستشهد المزيد من المشاريع التنموية والخدمية في المستقبل القريب.. لافتا إلى أن هناك مشاريع كبيرة تتجاوز الـ 90 مشروعاً في مختلف القطاعات سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها بمناسبة الاحتفالات بذكرى الاستقلال.



وأضاف،" أن البلاد ما زالت في مرحلة حرب، ويجب أن يدرك الجميع ذلك وعليه يتوجّب إيلاء الجانب الأمني اهتماماً كبيراً من خلال الحفاظ على ما تحقق وان يتحلى المقاتلون باليقظة والروح المعنوية العالية".



وأقر الاجتماع خطة أمنية لتأمين الاحتفالات بعيد الاستقلال، ومناقشة الموقف الأمني على مستوى المحافظة.

