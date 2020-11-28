البحسني يرأس لقاءً موسعاً بالمكلا للتحضير لافتتاح أكثر من 91 مشروعاً بمناسبة عيد الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً موسعاً بعدد من القادة العسكريين والأمنيين، بعدد من الوكلاء والمستشارين والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية والقطاع الخاص، لمناقشة التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الـ 30 من نوفمبر.



وفي مستهل اللقاء أعطى المحافظ البحسني موجزاً حول زيارته الاخيرة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءه بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول ورجال الأعمال، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية تخدم مصلحة محافظة حضرموت، وستدعم تطوير نهج التنمية والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ حضرموت أن فخامة رئيس الجمهورية وجه بإنشاء محطة كهربائية بطاقة 100 ميقا، ووضع حجر الأساس لإعادة صيانة وتأهيل وتوسعة محطة الريان، إلى جانب توجيهات فخامته بدعم كلية الشرطة بحضرموت، وتوفير الأجهزة والمعدات، للمستشفى العسكري.

وأشار محافظ حضرموت إلى أن كافة القيادات والمسؤولين في الدولة اجمعوا على أهمية دعم ومساندة حضرموت بوصفها انموذجاً مثالياً على مستوى محافظات الجمهورية، يجب الحفاظ على أمنها واستقرارها، وجعلها قاعدة اقتصادية للدولة.

وقال المحافظ البحسني إن الوطن اليوم أمام مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، التي يترقبها الشعب، والتي ستفضي لفتح آفاق أوسع، حاثاً الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بالصمود والثبات والتوجّه نحو التنمية والاستثمار.

وكشف محافظ حضرموت أن قيادة السلطة بالمحافظة ستفتتح أكثر من 91 مشروع على مستوى الساحل والوادي، في مختلف المجالات، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 للـ30 من نوفمبر.

وناقش اللقاء التحضيرات لذكرى الاستقلال المجيد التي ستستمر لأيام في ساحل ووادي حضرموت في مختلف القطاعات.