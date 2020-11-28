فتح: التشكيل الوزاري وفقا للمحاصصة الحزبية سينتج حكومة هزيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أكد وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب سيف فتح، أن أي تشكيل وزراي وفق المحاصصة الحزبية سينتج عنه "حكومة هزيلة"، مطالبًا بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن الحزبية.



وتابع الوزير فتح في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن "الرئيس عبد ربه منصور هادي يستطيع إيقاف المحاصصة الحزبية".

وأضاف أن المحاصصة "ستنتج حكومة هزيلة تشبه الوفاق الوطني التي نتجت عن محاصصة بين المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك" حسب تعبيره.

ولفت فتح إلى أن البلاد ما تزال تتحمل آثار فشل (حكومة الوفاق الوطني) حتى اليوم.

وختم تغريدته بالقول: "مطلوب حكومة كفاءات وطنية وفقاً لاتفاق الرياض، تكون الأحزاب جزءاً منها بالكفاءة، وليس بالمحاصصة"