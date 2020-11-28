شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرق 3 أطفال خلال رحلة مدرسية في ساحل الغدير بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن قال مصدر محلي إن ثلاثة أطفال قضوا غرقا خلال رحلة مدرسية بمدينة عدن, ظهر اليوم السبت.

وذكر المصدر أن ثلاثة أطفال تعرضوا للغرق عندما كانوا يسبحون في البحر خلال رحلة مدرسية في ساحل الغدير بمدينة البريقة غرب عدن. وأكد المصدر أن الرحلة المدرسية انتهت بمأساة بعدما دفعت الأمواج القوية الأطفال إلى عرض البحر

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