انعقاد دورة تدريبية في مجال إعداد الخطط لمشرفي الانشطة بمدارس التعليم الثانوي بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية في مجال اعداد التقارير والبرامج لمشرفي الانشطة بمدارس الثانوية للبنين والبنات بمديرية سيئون.



وتهدف الدورة التي نظمها قسم الانشطة المدرسية بإدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون بتمويل من مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة وبالتنسيق مع مؤسسة اكاديمية الموهوبين بسيئون، الى اكساب المشاركين مهارات و مفاهيم في مجال التخطيط التشغيلي وكتابة التصورات والتقارير.

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