المفوضية السامية: 135 ألف طالب لجوء في اليمن منذ بداية العام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها سجلت، هذا العام، نحو مائة وخمسة وثلاثين ألفا من طالبي اللجوء في اليمن، حتى نهاية سبتمبر الماضي.



ولفتت إلى أنها سجلت سبعة وأربعين ألف لاجئ في صنعاء، في حين تم تسجيل الأغلبية في المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن معظم طالبي اللجوء من الجنسية الصومالية، يليهم الإثيوبيون.

هذا وتشكل اليمن بالنسبة لطالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة ممر عبور إلى دول الخليج، حيث يتعرضون، خلال رحلتهم، لاعتداءات واستغلال من قبل مليشيا الحوثي والجماعات المسلحة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن عدد المهاجرين، الذين عبروا البحر إلى اليمن، يفوق عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر "المتوسط".

وأوضحت، في تقارير سابقة، أن معظم من عبروا اليمن دخلوا إلى السعودية، حيث يعيشون هناك في وضع محفوف بالمخاطر.

وقالت المنظمة إن 138 ألف شخص أبحروا من القرن الأفريقي إلى اليمن في عام 2019، أكثر من 90 بالمئة منهم من إثيوبيا.

وبينما توفي 60 شخصا في الرحلة، فإن معظم هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى السعودية، المجاورة لليمن، بحثا عن فرص اقتصادية