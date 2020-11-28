مصدر طبي: استشهاد وإصابة 27 مدنياً في الحديدة بنيران المليشيات خلال نوفمبر الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

كشف مصدر طبي عن استشهاد (11) مدنياً وإصابة (16) آخرين، بينهم نساء وأطفال من سكان محافظة الحديدة، بنيران مليشيات الحوثي الإرهابية منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.



ونقل المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة العاملة في الساحل الغربي ضمن القوات المشتركة، عن المصدر، قوله: إن "المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق المحررة بالساحل الغربي استقبلت منذ تاريخ: 1 نوفمبر الجاري، حتى: 26 من الشهر نفسه (27) مدنياً؛ بينهم (8) أطفال ونساء، قتلوا وأُصيبوا بوسائل قتل حوثية".

وبين المصدر، أن "من بين الضحايا (11) مدنياً قتلوا، بينهم طفلة وامرأة، بينما بلغ عدد الجرحى (16) مدنيًا، من بينهم (3) أطفال و(3) نساء، وبعض الحالات المصابة في وضع خطير".

وتابع، أن "الضحايا المدنيين سواء القتلى والجرحى، سقطوا بفعل الألغام والعبوات الناسفة وقذائف الهاون ورصاص القناصة والعيارات الرشاشة في مديريات التحيتا والخوخة والدريهمي ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه".

وبحسب المصدر، فإن "الفرق الطبية في المستشفيات الميدانية قدمت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، وتم تحويل الحالات الخطيرة إلى مستشفى أطباء بلا حدود ومستشفيات العاصمة عدن".

وطبقاً للمركز الإعلامي، فإن "نحو (53) مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح؛ بينهم نساء وأطفال، على أيدي الحوثيين في مناطق متفرقة من الحديدة، منذ أواخر سبتمبر حتى نهاية شهر أكتوبر الماضيين"