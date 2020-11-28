آخر تطورات الأحداث في جبهات القتال بنهم ومأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ خاص

سقط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، خلال مواجهات وغارات جوية في جبهات نهم ومأرب والجوف (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن المليشيات شنت هجمات من جهة الخسف والاقشع والبرش باتجاه مواقع قوات الجيش ورجال القبائل بوادي حلحلان، بمديرية رغوان شمال غربي المحافظة.

وأضافت المصادر إن المواجهات استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة وتخللها تبادل للقصف بالمدفعية والهاون.

ولفتت المصادر أن 12 مسلحا حوثيا قتلوا واصيب عدد آخر خلال المواجهات التي انتهت بكسر هجمات المليشيات وفرار من تبقى من عناصرها.

وقال موقع وزارة الدفاع، إن العمليات العسكرية للجيش تواصلت بجبهات مديرية نهم شرق صنعاء مخلفة العشرات من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا الذين لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش، وغارات جوية مكثفة على تعزيزاتها وآلياتها القتالية.

وأضاف إن المعارك والاشتباكات العنيفة احتدمت في اتجاه مفرق الجوف ووادي الجفرة وصولاً إلى وادي حلحلان، إلى الشمال الغربي من محافظة مأرب، وتكبدت فيها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في أرواح عناصرها وآلياتها التي دمرتها غارات مقاتلات التحالف العربي.

وفي أطراف مديرية مجزر بمأرب شن الجيش هجوماً ناجحاً باغت فيه عناصر المليشيا في مواقعها، مكبداً إياها قتلى وجرحى إضافة إلى إحراق آليات ومعدات عسكرية.

وفي السياق، استمرت مدفعية الجيش في استهدافها المباشر لتعزيزات وتحصينات المليشيا في جبهات المخدرة، وجبل هيلان، موقعة الخسائر الفادحة في صفوف المليشيا، والتي شوهدت وهي تخلي قتلاها وجرحاها إثر الاستهداف