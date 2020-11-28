 البحسني يترأس اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة استعدادات الخطة الأمنية للاحتفال بالذكرى الـ53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر، والموقف الأمني الحالي بشكل عام.



ونقل المحافظ البحسني للجنة الأمنية ولكافة أبناء حضرموت تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مقدّماً عرضاً موجزاً حول نتائج زيارته الخارجية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ورحلته العلاجية القصيرة، ولقاءاته بعدد من قيادات الحكومة والتحالف والمملكة ودولة الإمارات وسفراء كبرى دول العالم، والتي كان آخرها لقائه بفخامة الرئيس، الذي وجه بحلحلة بعض المعوقات في الجوانب الخدمية التي تعاني منها المحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر لفخامة الرئيس لاهتمامه الخاص بحضرموت وتوجيهاته الصريحة بدعم المحافظة والتوجيه بمشاريع ستفضي الى التنفيذ عقب تشكيل الحكومة.

وأكد محافظ حضرموت بأن الزيارة كرّست لمتابعة مزيد من الدعم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأن حضرموت ستشهد المزيد من المشاريع التنموية والخدمية في المستقبل القريب، معلناً عن مشاريع كبيرة تتجاوز الـ 90 مشروعاً في مختلف القطاعات سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.

وقال المحافظ البحسني إن البلد ما زالت في مرحلة حرب، ويجب أن يدرك الجميع ذلك وعليه يتوجّب إيلاء الجانب الأمني اهتماماً كبيراً من خلال الحفاظ على ما تحقق وان يتحلى المقاتلون باليقظة والروح المعنوية العالية.

وجرى في الاجتماع إقرار خطة أمنية لتأمين الاحتفالات بعيد الاستقلال، ومناقشة الموقف الأمني على مستوى المحافظة.