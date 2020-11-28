التحالف العربي : ميليشيا الحوثي الإيرانية تهدد الأمن البحري بدعم إيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد التحالف العربي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية.وأعلن أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما الميليشيا في جنوب البحر الأحمر.



واشار التحالف في بيان إلى أنه تمت إزالة وتدمير ما مجموعه 166 لغماً بحرياً نشرتها الميليشيا عشوائياً، مؤكداً أن الأعمال العدائية للميليشيا تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

يشار إلى أن تهديدات الميليشيا لأمن الملاحة مكررة، فقبل يومين أيضاً أعلن التحالف تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، مضيفاً أن أضراراً طفيفة طالت سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية.

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بسلسلة غارات مخازن صواريخ بالستية والطائرات المسيّرة ومواقع إطلاقها في صنعاء ومحيطها وفي محافظة عمران شمال المحافظة. وذكر سكان ومصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكرات للحرس الجمهوري في منطقة جربان بمديرية سنحان شرق العاصمة ومخازن للأسلحة في معسكر ضبوة والمجمع الرئاسي، ومعسكري الحفا، وريمة حميد والكلية الحربية. كما استهدفت مواقع عسكرية في جبل عيبان جنوب غرب المدينة وقاعدة الصمع في مديرية ارحب شمال مطار صنعاء، كما استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة في مديرية حرف سفيان في شمال محافظة عمران على حدود محافظة صعدة.

أما في الحديدة، فتجددت المواجهات بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي عندما حاولت الأخيرة اختراقاً للخطوط الأمامية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حيث تصدت القوات المشتركة للهجوم وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة.

ووفق بيان للقوات المشتركة فإن اشتباكات أخرى دارت مع الميليشيا في مديرية التُحيتا جنوب مدينة الحديدة، عقب محاولة تسلل صوب منطقة الفَازة على الطريق الواصل إلى المديرية حيث انتهت المواجهات بتراجع العناصر المتسللة.