اليمن تشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في النيجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش امس وفد اليمن المشارك في الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي بدأت اليوم اعمالها بمدينة نيامي النيجرية.



وتركز الدورة، التي افتتحها رئيس النيجر يوسف محمد، على إعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من أجل تحقيق أهداف التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر أن تخرج الدورة باعتماد سلسلة من القرارات تتعلق بشكل خاص بالقضية الفلسطينية، والإسلاموفوبيا، وأوضاع الجاليات المسلمة والأقليات في البلدان غير الأعضاء، وكذلك الوضع في العديد من البلدان الإسلامية على وجه الخصوص في فلسطين وسوريا واليمن في سياق التطورات التي تشهدها هذه المناطق بالإضافة الى حقوق الإنسان وعملية إصلاح منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج عملها حتى سنة 2025.

وسيلقي وكيل وزارة الخارجية كلمة اليمن في الدورة لاطلاع المشاركين على أخر التطورات في اليمن والجهود المبذولة لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة واعادة الاستقرار الى اليمن.