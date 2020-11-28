شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي السفير يحي الشعيبي بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية عزاء ومواساة الى سفير اليمن لدى المانيا يحي الشعيبي في وفاة شقيقه فضل محمد عبدالله الشعيبي.



وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم لأسرة وذوي الشعيبي.. مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

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