"التعليم المفتوح" تطلع على عمليات القبول والتسجيل بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وفد من إدارة القبول والتسجيل بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح على سير عملية القبول والتسجيل بكلية التعليم المفتوح مركز غيل باوزير بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة علي بكران بازياد مدير القبول والتسجيل بالكلية .



وقال "بازياد" إن تفقد سير عملية القبول والتسجيل بمركز الكلية بغيل باوزير تأتي ضمن اهتمام عمادة كلية التعليم المفتوح بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا متمثلة بالدكتور محمد بن جمعان وحرصهم الشديد على تسيير العملية بطريقة سلسة تضمن نجاح تنسيق قبول الطلاب بشكل منتظم .

واشاد بكران بازياد مدير القبول والتسجيل بالكلية بالدور الذي يقوم به الكادر الاداري بمركز الكلية بغيل باوزير من خلال التنسيق الذي التمسه في تسيير عملية القبول والتسجيل بطريقة متميزة تظهر مدى اهمية الكفاءة التي يتميز بها الكادر الاداري بمركز الكلية بمديرية