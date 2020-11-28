شكرا لبحثكم عن خبر 15 حالة اشتباه.. آخر مستجدات إنتشار فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا، مساء اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات إنتشار فيروس كورونا في اليمن.

وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر: أنها لم تسجل أي اصابة او وفاة او شفاء جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

من جهتها قالت، الدكتورة إشراق السباعي، إن اللجنة رصدت 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا، معظمها في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا الدكتورة إشراق السباعي -في بيان مقتضب نشرته بصفحتها على فيسبوك- إن عدن سجلت 13 حالة اشتباه بالوباء وحالة في كلا منه تعز والضالع.

وبهذا بلغ الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة منذ تفشي الوباء في العاشر من أبريل الماضي، 6797، فيما الإصابات المؤكدة بلغت 2074 منها 604 وفاة و 1379 تعافٍ، ولا تشمل هذه الإحصائيات مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.