إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، يوم الإثنين القادم، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال 30 نوفمبر. وعبرت الوزارة وفق وكالة سبأ الحكومية عن "أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة". ويحتفل اليمنيون في عيد الجلاء أو عيد الاستقلال في يوم 30 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ جلاء آخر جندي بريطاني عن أراضي جنوب اليمن المحتلة في 30 نوفمبر 1967 م.

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