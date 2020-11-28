شكرا لبحثكم عن خبر زعيم المليشيا الحوثية يعقد اجتماع افتراضي نادر على وقع صراعات نفوذ محتدمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اليوم الجمعة، اجتماع افتراضيا نادرا عبر الفيديو، برئيس الحكومة غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة، على وقع صراعات نفوذ محتدمة.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع ظهور مؤشرات تنازع للنفوذ، واتهامات متبادلة بالفساد بين مراكز القوى في سلطة المليشيا المدعومة من ايران.

ولم يتطرق الحوثي الى مسألة المرتبات المنقطعة والمعاناة التي يمر بها أبناء الشعب اليمني منذ انقلابه ومليشياته قبل حوالي ست سنوات.