شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش الوطني تعلن توجيه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم الجمعة، توجيه ضربة موجعة للمليشيات الحوثي في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء.

وأكدت صحيفة الجيش الوطني، أن القوات الحكومية، كبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية، على أمتداد جبهات مديرية نهم.

وذكرت الصحفية، أن قوات الجيش الوطني، تواصل العمليات العسكرية في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء والتي لقنت المليشيا الحوثية هزائم جديدة، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من عناصرها، لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش، وغارات جوية مكثفة على تعزيزاتها وآلياتها القتالية.

ويخوض أبطال الجيش والمقاومة معارك بطولية على امتداد جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء وجبهات شمال غرب وغربي مأرب، والتي كبدت المليشيا الحوثية المتمردة، خلال الساعات القليلة الماضية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران أبطال الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.