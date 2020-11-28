شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي كبير في الحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لقي مشرف تابع لمليشيات الحوثي مصرعه على إثر خلافات بين العناصر الحوثية في منطقة المحجر جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، حسب ما أفاد مركز إعلام ألوية العمالقة.

ونقل المركز عن مصادر مطلعة، قولها: أن المدعو فهد المنصوب وهو مشرف مجموعة حوثية في منطقة المحجر جنوب حيس لقي مصرعه على يد إبن عمه جراء خلافات نشبت في صفوف عناصر المليشيات حول عمليات إبتزاز يمارسونها بحق المواطنيين في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تطور الخلافات ولقي المدعو فهد المنصوب مصرعه على إثرها.

ولفت المصدر: إلى أن مشرفي المليشيات الحوثية، يقوم، بعمليات ابتزاز للمواطنين والباعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وإجبار التجار على دفع اتاوات تحت تهديد السلاح.