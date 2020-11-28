شكرا لبحثكم عن خبر بعد اعتذار ”المشاط”.. أين اختفت السبائك الذهبية التي عثر عليها ”الحوثيين” في منزل الرئيس ”صالح” و”ايرادات” السياسة المالية الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تساءل الالاف من موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ سبتمبر 2016، عن مكان اختفاء السبائك الذهبية التي عثر عليها "الحوثيين" في منزل علي عبدالله صالح، التي زعمت المليشيا العثور عليها بعد اغتياله ورفيقه عارف الزوكا بمنزل "صالح" في الثنية بالعاصمة صنعاء، مطلع ديسمبر 2017.

ويأتي إثارة التساؤلات بعد اعتذار المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، وإعلان فشله عن صرف نصف مرتب للموظفين، كان وعد باستمرار صرفه كل شهرين في وقت سابق؛ بما لا يدع مجالا للشك كذب قيادات المليشيا الحوثية، واستهتارها بحقوق اليمنيين.

ويأتي اعتذار المشاط في الوقت الذي يؤكد فيه موظفون بوزارة المالية بصنعاء أنهم لم يشهدوا تدفقا للإيرادات في الوزارة كما حدث خلال العامين الماضيين بعدما نفذت عصابة الحوثي سياسة مالية جديدة قائمة على نهب أموال اليمنيين بلا استثناء وبلا شفقة رغم الكساد الكبير الذي يعانونه.