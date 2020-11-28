شكرا لبحثكم عن خبر مصرع مشرف حوثي على يد إبن عمه بفعل خلافات بينية و ”المشتركة” تحسم اشتباكات شرقي الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، بمصرع مشرف حوثي على يد إبن عمه إثر خلافات بينية جنوبي مدينة الحديدة.
وقال المركز الاعلامي لألوية العمالقة، أن مشرف تابع لمليشيا الحوثي لقي مصرعه على إثر خلافات بين العناصر الحوثية في منطقة المحجر جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وذكر بأن المدعو فهد المنصوب وهو مشرف مجموعة حوثية في منطقة المحجر جنوب حيس لقي مصرعه على يد إبن عمه جراء خلافات نشبت بصفوف عناصر المليشيا حول عمليات إبتزاز يمارسونها بحق المواطنيين في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تطور الخلافات ولقي المدعو فهد المنصوب مصرعه على إثرها.
ويمارس مشرفي المليشيا عمليات ابتزاز للمواطنين والباعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويجبرون التجار على دفع اتاوات تحت تهديد السلاح.
وفي ذات السياق، حسمت القوات المشتركة، اشتباكات مع عناصر المليشيا، بعدما حاولت، ليل الجمعة، اختراق الخطوط الأمامية بمنطقة كيلو 16 شرقي المدينة.
وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة حسمت اشتباكات بدأتها المليشيا في قطاع كيلو 16، بعد أن استمرت المواجهات ما يقارب ساعة، وقد انتهت بتكبد المليشيا خسائر كبيرة، حسبما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
والخميس، أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل للحوثيين، في منطقة الفازة، بعد ساعات من إخماد تحركات مسلحة للمليشيا شمال شرق مدينة حيس جنوبي الحديدة.
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