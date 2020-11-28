شكرا لبحثكم عن خبر شبوة تشتعل لتخرج من قلب الظلام في فعالية مستمرة لـ 8 أيام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت محافظة شبوة معرضاً للكتاب تحت شعار "شبوة تقرأ" يضم أكثر من 2700 عنوان بمشاركة محلية وعربية، في أقوى إشارة إلى عودة الحياة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

و يضم المعرض أكثر من 2741 عنواناً بمشاركة 6 دور نشر يمنية ومصرية، ويستمر 8 أيام في ظل فعاليات وأنشطة فنية وثقافية مصاحبة تشمل الأمسيات الشعرية والمحاضرات الثقافية والدراسات الأدبية والنقدية لحياة عدد من رموز الفكر والشعر والثقافة بالمحافظة.

وأكد مدير مكتب الثقافة في شبوة على الهدف من تدشين معرض الكتاب محمد سالم الأحمدي قائلاً " نريد أن نوقد مشاعل النور من قلب الظلام"، مضيفاً " البلاد تمر بأزمات متلاحقة لكن شبوة تثبت أننا نستطيع إيقاد مشاعل النور من قلب الظلام وهذا ما نحاول تأكيده".

هذا تشهد البلاد حرباً لإعادة الحكومة الشرعية بعد الانقلاب الحوثي والاستيلاء على السلطة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ثم محاولتها التمدد في أرجاء البلاد، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية ويدعم الشرعية، ويتمكن من تحرير 85 في المائة من أراضي البلاد.