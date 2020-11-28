شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات من تفشي للكوليرا والضنك في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تسجيلها أكثر من 204 آلاف حالة إصابة، و53 حالة وفاة بمرض الكوليرا في اليمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وقالت المنظمة في تقرير حديث لها: "إنها واصلت قيادة الاستجابة للكوليرا من خلال إدارة الحالة والمسح والاختبارات المعملية، موضحة أنه تم إبلاغها عن إجمالي 1147 حالة إصابة محتملة بالدفتيريا و 80 حالة وفاة مرتبطة بها في الفترة من 1 يناير إلى 25 أكتوبر 2020 من المحافظات الشمالية لليمن".

وأشارت إلى أنها سجلت في الفترة السابقة ذاتها 41 ألفا و465 حالة مشتبه بإصابتها بحمى الضنك من المحافظات الشمالية لليمن والتي تقع تحت سيطرة الحوثي، مع 77 حالة وفاة مرتبطة.

وذكرت المنظمة أنها تلقت بلاغات من 50 مديرية تتواجد فيها الحالات المشتبه بالأمراض، مؤكدة أن 90% من إجمالي الحالات المشتبه بها المبلغ تتواجد في المحافظات الثلاث (مأرب 61 %، الحديدة 19% وحجة 10%).

يتزامن ذلك، في الوقت الذي كشفت تقارير إعلامية يمنية عن توزيع ميليشيا الحوثي المساعدات المقدمة من المنظمات على عناصر موالية.

ونقلت المصادر عن نازحين: «إنهم لم يتلقون المساعدات منذ أكثر من 5 أشهر وتفاجأوا بقيام المليشيا بتوزيع المساعدات الأسبوع الماضي على عناصر موالية للحوثي وحرمان الأسر المحتاجة».