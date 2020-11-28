شكرا لبحثكم عن خبر الثالثة خلال 24 ساعة.. إضرام النار في سيارة مواطن بإب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية أن عناصر مجهولة اضرمت النار، مساء أمس الخميس، في سيارة مواطن، في مدينة إب.
وقالت المصادر إن الجريمة وقعت بعد مرور 24 ساعة من إضرام مجهولين النار في سيارتين بمنطقة ميتم شرق المدينة.
وتعيش محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة وانفلات أمني متصاعد.
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