شكرا لبحثكم عن خبر محاولة اغتيال لـ”الحوثي” في صنعاء ومقتل أحد مرافقيه في ظل تكتم شديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في صنعاء، الخميس، بتعرض "الحوثي" لمحاولة اغتيال في صنعاء ومقتل أحد مرافقيه.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى المدعو محمد علي الحوثي، تعرض لمحاوله اغتيال بمنطقه دار سلم، جنوبي صنعاء.

وبينت المصادر أن المحاولة أسفرت عن إصابته ومقتل أحد مرافقيه الى جانب اثنين من المهاجمين.

ونوهت المصادر بأن حالة الحوثي خطرة في ظل تكتم شديد من قبل المليشيا.

يأتي ذلك بعد يوم من أنباء متداولة عن محاولة اغتيال المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، بغارة لمقاتلات التحالف العربي.