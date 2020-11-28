شكرا لبحثكم عن خبر اسراب الجراد تهاجم عدد من المزارع في محافظة عمران للمرة الثالثة خلال نوفمبر الحالي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت اسراب الجراد الصحراوي عددا من المزارع في قرى ومديريات محافظة عمران للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر نوفمبر الحالي.

مصادر محلية قالت لــ "المشهد اليمني"، اليوم الخميس، إن اسراب الجراد تسببت اليوم في أكل المحاصيل الزراعية في مديرية بني صريم بعمران، وذلك بعد أن هاجمت الأسبوع الماضي المزارع في منطقة جبل عيال يزيد بالمحافظة نفسها.

وأكدت المصادر، أن اسراب الجراد الصحراوي حطت رحاها في وادي ضيان والذي يعد من أشهر الوديان الكبيرة في مديرية عيال يزيد وتضررت بعض المحاصيل بشكل جزئي .

واشتكى عدد من المزارعين من تعرضهم مزارعهم للأضرار نتيجة للجراد بالإضافة إلى الصقيع والذي تضررت منه المحاصيل الزراعية خلال الأسبوع الماضي .

ويعاني المزارعون من الضرائب التي تفرضها المليشيا الحوثية على محاصيلهم الزراعية وخاصة على مادتي البترول و الديزل والتي وصل سعرها اليوم إلى أكثر من عشرة آلاف ريال للجالون - عشرين لتر - وهو ما يعرض المزارعين لخطر الإفلاس والذي بات يعاني من الثالوث - الحوثي و الصقيع - والجراد .