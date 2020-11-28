مقتل ”أربعيني” يمني مغترب بولاية أمريكية في ظروف غامضة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شاب يمني مغترب في ظروف غامضة بمدينة أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس. وقالت مصادر بالجالية اليمنية لـ"المشهد اليمني"، أن الشاب اليمني الاربعيني علاء صلاح الدين قتل في ظروف غامضة بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وبينت المصادر بأن الشرطة ماتزال تحقق في ملابسات العملية الإجرامية التي طالت الشاب اليمني علاء ليلة أمس . وتزايدت حوادث القتل بدافع السرقة ضد العديد من الشباب اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

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