الغارديان: الحرب المدمرة والجوع وتخفيض المساعدات الإنسانية محنة اليمنيين التي لا تطاق (ترجمة خاصة)

سلطت صحيفة «The Guardian» البريطانية الضوء على الوضع الإنساني في اليمن، وفي تقرير ميداني اعدته مراسلة الصحيفة بالشرق الأوسط بيثان مكيرنان والتي تزور محافظة شبوة (شرق اليمن) حالياً، استعرضت في التقرير الذي - ترجمة "يمن شباب نت"-، تردي المعيشة لدى المواطنين والخدمات الصحية المتدهورة.



في جناح بمستشفى عتق العام بمحافظة شبوة الصحراوية وسط اليمن، تستلقي منى بسام البالغة من العمر ستة أشهر على ظهرها وعيناها مغمضتان، وبطنها المنتفخ يتحرك صعودًا وهبوطًا وهي تبذل مجهود كي تتمكن من التنفس.



في الممر خارج غرفتها، يُظهر ملصقا صورًا لعدة أطفال قبل وبعد إدخالهم إلى الجناح وتمكنهم من التعافي من سوء التغذية الحاد - ما زالوا نحيفين بشكل مؤلم، لكنهم مبتسمون ويقظون.



وسبق لمنى أن نقلتها عائلتها إلى المستشفى مرة من قبل. ولأنهم قلقون بشأن قدرتهم على دفع تكاليف العلاج والوقود للعودة إلى القرية، فإن الصلاة من أجلها هذه المرة أصبحت أكثر إلحاحًا.



وقال عبد الله، جد الطفلة "لدي 20 طفلاً مات 11 منهم". مضيفا بالقول "ولكن ذلك حدث منذ فترة طويلة، لا ينبغي أن يحدث هذا حتى اليوم".



في أماكن أخرى من المستشفى المكتظ، يعاني الأطفال من الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك، وهي أمراض معدية تطارد اليمن منذ اندلاع الحرب قبل ست سنوات. بالنسبة للمرضى والأطباء هنا، فيما تقول الأمم المتحدة إنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بالكاد يسجل فيروس كورونا.



يقول الدكتور علي ناصر سعيد، مدير المستشفى "ليس لدينا جراح أعصاب. ليس لدينا غرفة ولادة، نعالج 20 طفلاً شهريًا من سوء التغذية، والآن نستقبل المزيد والمزيد من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة من مضاعفات حمى الضنك - أكثر من 3000 حالة حتى الآن هذا العام. وتابع قائلا "المولد الكهربائي لا يبقي المعدات تعمل دائمًا". "فيروس كورونا ليس قريبًا من أكبر مشاكلنا".





شبوة، وهي منطقة غنية بالنفط تتنازع عليها الأطراف الثلاثة المتحاربة في اليمن، تخضع بقوة لسيطرة القوات الموالية للحكومة منذ الصيف الماضي. المحافظة غنية ومستقرة نسبيًا مقارنة بالمناطق الأخرى في البلاد، مما دفع اليمنيين النازحين بسبب القتال أو العمال المهاجرين الذين أرسلوا إلى الوطن من المملكة العربية السعودية إلى الاستقرار هنا.



ونتيجة لذلك، تضخم عدد سكان شبوة من 600 ألف إلى ما يقدر بمليون نسمة، وبدأت مواقع البناء الخرسانية ومباني البلك في ضواحي عتق ترتفع فوق الرمال. كانت قوافل طريق الحرير تعبر الجبال التي تعلو فوق سهول شبوة بحثا عن اللبان. واليوم تم استبدالها بأنابيب النفط وقوافل الناقلات.



وقد استثمر محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، المعين في 2018، الملايين في تعزيز قوات الأمن المحلية ومشاريع البنية التحتية في محاولة لإغراء شركات النفط الأجنبية بالعودة إلى المنطقة. لكن القتال بين التحالف السعودي المدعوم من الغرب والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحركة الانفصالية الساعية إلى تجديد الاستقلال لجنوب اليمن لا يظهر أي مؤشرات على التوقف في أي وقت قريب. كذلك، لا يزال تنظيم القاعدة يتربص في الصحراء.



المجاعة في الأفق

بالنسبة لليمنيين العاديين، لا يمكن تخفيف تأثير الحرب حتى الآن. فقدت العملة الوطنية، ثلثي قيمتها منذ بدء الصراع ولا تزال تتراجع، مما يجعل توفير الطعام أكثر صعوبة. كما إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب التخفيضات المدمرة للمساعدات، يعني أن احتمال انتشار المجاعة على نطاق واسع يلوح في الأفق مرة أخرى.



أظهرت دراسة أجرتها وكالات الأمم المتحدة أن سوء التغذية الخطير في جنوب اليمن، بما في ذلك شبوة، ارتفع بنسبة 10٪ هذا العام و15٪ بين الأطفال دون سن الخامسة.



في ساحة سوق عتق يعرض الجميع بضاعتهم ولكن لا أحد يشتري. بحلول الساعة 11 صباحًا، يجلس تجار ورعاة العسل اللامع في انتظار أول بيع لهم في اليوم.



في محل لبيع زيت السمسم قريب، يشعر خالد باليأس. يقول: "حتى لو تم تشغيل الكهرباء، فقد نفد مني المال لدفع ثمنها".



تم تدمير نصف مرافق الرعاية الصحية في البلاد، وتوفي مئات الأطباء أو فروا من البلاد، وغالبًا ما لا يتم دفع رواتب القطاع العام، مما يشكل ضغطًا غير مستدام على المستشفيات والعيادات المتبقية.



في بداية عام 2020، عندما بدأ كورونا في الانتشار من الصين وحول العالم، توقع العاملون في مجال الصحة ووكالات الإغاثة أن تأثير الفيروس على السكان المعرضين للخطر في اليمن سيكون كارثيًا، حيث يتوقعون معدل إصابة بنسبة 90٪.



ومع ذلك، على الرغم من آفاته الأخرى، يبدو أن الدولة التي مزقتها الحرب قد خرجت سالمة نسبيًا من الوباء، حيث أبلغ فقط عن 2124 حالة و611 حالة وفاة حتى الآن.



"من الصعب جدا معرفة" تأثير كورونا

مرافق الاختبار والبيانات الشاملة غير موجودة تقريبًا، لذا فمن غير المرجح أن تعكس الإحصاءات الرسمية التأثير الحقيقي لفيروس كورونا. لكن وفقًا للعديد من الأطباء ومسؤولي الرعاية الصحية، في شبوة على الأقل، فإن الفيروس ليس مصدر قلق ذو الحاح.



لم يستقبل مركز جديد لامع للاختبار والعلاج والحجر الصحي لـلفيروس على حافة مدينة عتق - ويُعتبر أفضل منشأة في البلاد - مريضًا واحدًا منذ أغسطس. حيث يتغطى الموظفون كليا بمعدات واقية من الرأس إلى أخمص القدمين حول آلة الاختبار الحديثة، يقومون بتطهير الأسطح بدون تفكير لعدم وجود أي شيء أفضل للقيام به، خلال زيارة مجموعة من الصحفيين الأجانب.



وأجرى المركز قرابة 4000 اختبار حتى الآن، جاءت نتائج 90 منها إيجابية فقط، وسجلت محافظة شبوة ككل 46 حالة وفاة.



عند سؤاله عن سبب انخفاض عدد حالات Covid-19 في اليمن بشكل كبير عن أي مكان آخر، على الرغم من عدم وجود تباعد اجتماعي وإجراءات نظافة إضافية، قال مدير المركز الدكتور هشام سعيد، إن "الروح المعنوية العالية" والسكان الذين لديهم روح الشباب قد أبقوا اليمنيين في مأمن من فيروس كورونا.



ومع ذلك، فهو قلق من أن وصمة العار المتزايدة المرتبطة بالمرض وصعوبة السفر تعني أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج يقيمون في منازلهم. وهو يقول: "من الصعب جدًا تحديد التأثير". "يعتقد الناس أنها حمى طبيعية. يسألونني أحيانًا ما إذا كان فيروس كورونا مجرد كذبة كبيرة".



يشير تحليل صور الأقمار الصناعية للمقابر في محافظة عدن الجنوبية، حيث يبدو أن كوفيد أحدث ضررًا أكبر، يشير إلى خلاف ذلك. حيث وجدت دراسة من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن عدد المقابر الجديدة في المنطقة قد تضاعف تقريبًا منذ تأكيد أول حالة لـ Covid-19 في أبريل، وكان هناك 2100 حالة وفاة زائدة، مقابل خط الأساس المتوقع لـ حوالي 1300 بحلول نهاية سبتمبر.



ووجد التحليل الذي أجرته مؤسسة MedGlobal الطبية الخيرية، والذي نُشر في يوليو / تموز، أن ما لا يقل عن 97 عامل رعاية صحية يمنيًا قد ماتوا بالفعل بسبب المرض، مما يشير إلى أن العدد الحقيقي لعدد الحالات وعدد الوفيات أعلى بكثير مما تم تسجيله.



في الوقت الحالي، يبدو أن ذروة جائحة الفيروس في اليمن - أو على الأقل الموجة الأولى - قد تراجعت، مما سمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتركيز على الأزمات الصحية الملحة الأخرى في البلاد.





أخذ "بن عديو" زمام توفير الرعاية الصحية لشبوة من أيدي الحكومة المركزية الضعيفة والمنفية إلى حد كبير، حيث قام بتمويل معظم التكاليف التشغيلية في مستشفى عتق العام بالإضافة إلى إنفاق مليوني دولار على مجمع مستشفى جديد بالقرب من مركز متخصص بكوفيد ١٩.



بدأ العمل في الموقع في عام 1994، لكن المرفق لم ينته أبدًا حيث جف التمويل أو اختطفه المسؤولون الفاسدون. في عام 2015، استولى الحوثيون على المبنى الفارغ وحولوه ثكنة عسكرية، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى قصفه.



بعد خمس سنوات تم إصلاحه بالكامل، ويقوم عمال البناء بتركيب أنظمة تكييف وإضاءة مركزية. ممرات فارغة تفوح منها رائحة الطلاء الجديد تنتظر المعدات الطبية التي وعدت بها الجمعيات الخيرية الدولية مثل منظمة أطباء بلا حدود بتقديمها.



من المفترض أن تحتوي المنشأة الجديدة على 240 سريرًا، مقارنة بـ 140 سريرًا في عتق، وستضم أقسامًا مخصصة للأمومة وأمراض القلب والأمراض المعدية. يجب أن يحافظ نظام المولد الجديد القوي على تشغيل الكهرباء لمدة 24 ساعة في اليوم، مما يسمح للشاشات وأجهزة التهوية بالعمل دون انقطاع.



تأمل السلطات المحلية أن يتم تشغيل المستشفى في أوائل عام 2021، على الرغم من أن العديد من العقبات لا تزال قائمة. لا يتم ضمان وجود الموظفين المدربين تدريباً جيداً والمعدات العاملة وإمدادات الأدوية، حتى في أجزاء من البلاد مثل شبوة غير الخاضعة للحصار السعودي.



يقول رئيس قسم الأطفال الدكتور صالح الخمسي "فقدت طفلاً صغيرًا الأسبوع الماضي بسبب حمى الضنك لأنه لم يكن لدينا مضادات السموم التي نعطيها له. اتصلت بكل مستشفى في الجنوب لكن لم يكن لدى أحد. "ربما كان يمكن أن يعيش"، "حتى لو انتهت الحرب، أخشى أننا فقدنا جيلا بالفعل".