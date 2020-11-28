ميلشيات الانتقالي تختطف مواطن من مطار عدن بينما كان في طريقه للعلاج

اختطفت ميلشيات الانتقالي مواطن من مطار عدن الدولي بينما كان مسافراً مع عائلته للعلاج، وتم اقتياده إلى مكان مجهول لليوم الخامس على التوالي.



وقالت مصادر "أن المواطن حسان العماري أختطف الاثنين 23 نوفمبر الجاري بينما كان على متن طائرة اليمنية في مطار عدن وهو متجه مع عائلته الى القاهرة للعلاج".



وأفادت المصادر "تم إجبار "العماري" على النزول من الطائرة لوحده وعائلته سافرت بلا مرافق لهم، بينما لا يعرف مكان اختطافه بشكل رسمي، لكن من المتوقع أنه لدى الميلشيات التي تسيطر على المطار".



ويعاني المواطن "حسان العماري" من أمراض مزمنة ومنها السكر والضغط والكلى، وحملت أسرته المسؤولية الكاملة امن مطار عدن عن سلامته، مؤكدين أنه "ليس له اي علاقة مع اي طرف ولا أي جماعة ولا علاقة له بالسياسة".



وتمارس ميلشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا الاختطافات العشوائية بحق المواطنين المسافرين للعلاج، مستغلين سيطرتهم على مطار عدن والعاصمة المؤقتة، وذلك من أجل ابتزازهم لدفع الأموال من أجل الافراج عنهم.