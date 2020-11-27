التحالف يقصف أهدافا وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة عمران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ عمران شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 27/تشرين الثاني/2020، سلسلة غارات على أهداف وتجمعات حوثية في محافظة عمران شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن الغارات طالت أهدافا وتجمعات للمليشيا في الجبل الأسود، والمجمع الحكومي، ومبنى الأمن القديم، وجوار مضخة المياه. وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المحافظة.

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