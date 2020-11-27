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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطن وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي بين مأرب والجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
استشهد مواطن وأصيب آخر، الخميس، جراء تعرض سيارة تقلهما للغم زرعه الحوثيون، في منطقة الفهود الصحراوية بين محافظتي الجوف ومأرب.
وذكر شهود عيان ومصادر محلية، أن المواطن "مبارك لكسر المقرحي" من سكان مديرية الوادي بمحافظة مارب لقي مصرعه أمس وأصيب أخوه، جراء انفجار لغم حوثي بسيارتهما في منطقة "الفهود" في الصحراء بين محافظتي مارب والجوف.
وتابعت المصادر، أن "المقرحي" كان عائداً من مناسبة عزاء أقامتها عائلة من قبيلة "المهاشمة دهم" بعد مقتل أحد أفرادها جراء انفجار لغم حوثي.
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