الأرصاد يحذر الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر والصيادين وخاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج. كما حذر سائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة لتكون الشابورة المائية أو الضباب. وقال إن الأجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع تهيؤ الفرصة لهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة وحتى تعز جنوبا وتمتد شرقا إلى محافظات الضالع وأبين والبيضاء. وذكر أن الأجواء تكون بارة نسبيا أثناء الليل وساعات الصباح الباكر مع احتمال تشكل الشابورة المائية على المرتفعات الجبيلة.

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