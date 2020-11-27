الخدمة المدنية: الاثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاستقلال

أعلنت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين القادم، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة عيد الاستقلال.



وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، تعلن، الاثنين القادم، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال 30 نوفمبر(عيد الجلاء).



وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.



وعيد الاستقلال أو (عيد الجلاء)، يحتفل به اليمنيون، في يوم 30 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ جلاء آخر جندي بريطاني عن الأراضي اليمنية في الـ 30 نوفمبر من العام 1967 م.



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