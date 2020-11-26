محافظ عدن يناقش مع برنامج الغذاء العالمي آليات توزيع المساعدات النقدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن أحمد لملس، مع القائم بأعمال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن، أنطوني سباييتي وعدد من مسؤولي البرنامج، آلية توزيع المساعدات النقدية وضرورة تطويرها بما يضمن سهولة استلامها من قبل المستفيدين .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة تداعيات قضية الأغذية الفاسدة التي تم ضبطها مؤخراً في مستودعات البرنامج، والأسباب التي أدت إلى انتهاء صلاحية تلك الكميات من المواد الغذائية،

وفي اللقاء، أكد المحافظ لملس ثقة السلطة المحلية بعدن في مسؤولي البرنامج وعدم رضاهم على تلف تلك الكميات من الأغذية .. مقدرا الظروف التي يعمل فيها البرنامج مقارنة بما تمر به البلاد بسبب الحرب وانعكاساتها على الأصعدة كافة.

وأكد المحافظ لملس أن السلطة المحلية بعدن تتطلع إلى عدم تأثير تلك الحادثة، التي أصبحت في أيدي الأجهزة القضائية ممثلة بالنيابة العامة، على عمل وتدخلات برنامج الغذاء العالمي، مجددا دعم سلطة عدن الكامل للبرنامج والعمل على تذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ مشاريعه .

حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد وعدد من المسؤولين .