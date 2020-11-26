نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على سير الأوضاع والمستجدات في المحافظة.



واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال، إلى الجهود المبذولة في البناء، وما يسطره أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة والأمن من ملاحم خالدة وتضحيات في سبيل استعادة الدولة وحماية الجمهورية، ودحر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستكمال عملية التحرير.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة والثبات الأسطوري لأبطال الجيش والتلاحم الذي تشهده مختلف الجبهات لردع الميليشيات الإرهابية، وإفشال مخططاتها وإيقاف جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين في مختلف المحافظات.

ونوه نائب الرئيس إلى استمرار الميليشيات الانقلابية في هجماتها الإرهابية بالزوارق المفخخة والصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه خطوط الملاحة الدولية والمدن اليمنية والاشقاء في المملكة العربية السعودية، في حوادث متكررة تُثبت تبعية هذه الجماعة للنظام الإيراني وملالي طهران، وسعيها المتواصل لتنفيذ المخططات التوسعية، ضاربة عرض الحائط بكل الجهود والمبادرات الرامية للسلام، معرباً عن إدانته واستنكار كل اليمنيين لهذه الهجمات الإرهابية والتي كان آخرها استهداف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، خلال الإتصال، عن تقديره لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في استعادة الدولة، مؤكداً أن الشعب اليمني والاشقاء يخوضون معركة المصير الواحد ضد إيران ومليشياتها الانقلابية.

من جانبه، أكد المحافظ العرادة بأن مأرب وأبناءها ورجال الجيش والأمن سيظلون عند مستوى المسؤولية وثقة القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني، منوهاً إلى الجهود المبذولة في تلبية متطلبات المواطنين والبناء والتنمية وما تم من نجاحات ميدانية على صعيد ردع المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وإفشال مخططاتها الإرهابية.