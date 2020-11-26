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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يشيد بالاقبال على معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
زار محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، معرض الكتاب الثالث، الذي ينظمه مكتب الثقافة، بمركز الشاعر يسلم بن علي بمدينة عتق.
وطاف المحافظ باجنحة المعرض التي تشارك فيه ست من دور النشر المصرية واليمنية..مؤكدا على دوره في تعزيز الحركة الثقافية بالمحافظة..مشيدا بمستوى الاقبال على المعرض والذي يعكس الاهتمام المجتمعي بالكتاب باعتباره المصدر الاول للمعرفة والعلوم.
واستمع المحافظ من مدير مكتب الثقافة محمد الاحمدي، الى شرح عن طبيعة ونوعية دور الكتب المشاركة في المعرض..مؤكدا بانها تشمل كافة الاصدارات في مجالات حقول العلم والمعرفة والموزعة على اكثر من الفين وسبعمائة عنوان .
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