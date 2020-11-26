شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في المهرة يناقش مشاريع البرنامج السعودي في قطاع الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة المهرة، المهندس سعيد علي القميري، اليوم الخميس، مع وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المشاريع التي ينفذها البرنامج في المحافظة بقطاع الزراعة .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة إحتياجات القطاع الزراعي من المشاريع خلال الفترة القادمة . وفي اللقاء، ثمن القميري إهتمام البرنامج السعودي بالقضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي بالمحافظة .. منوهاً بأهمية المشاريع التي جرى تنفيذها في هذا القطاع خلال الفترة الماضية .

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