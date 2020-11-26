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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسئيون يناقش احتياجات مشاريع التنمية المحلية بمديرية ساه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، احتياجات مشاريع التنمية المحلية بمديرية ساه.
واستمع الوكيل الكثيري من مدير عام مديرية ساه مبارك الجابري وعدد من وجهاء وأعيان المديرية، إلى أبرز الاحتياجات العاجلة التي تتطلب تدخلات في مجالات الصحة والتربية وكافة القطاعات الأخرى .
وأكد الوكيل الكثيري ،أن مصفوفة مشاريع التنمية المحلية تم توزيعها على عدد من المشاريع المركزية التي يعود نفعها على كافة سكان وادي حضرموت إضافة لمشاريع على مستوى المديريات..مشدداً على إلى أهمية تحديد المشاريع ذات الأولوية والمرتبطة بواقع السكان والمتطلبات التنموية الملحة لاعتمادها حال وصول التعزيزات المالية من حصة الوادي من مبيعات النفط .
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