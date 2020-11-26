البنك الأهلي اليمني يفتتح فرعين في أبين ورصيف المعلا بميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إفتتح محافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين، اليوم الخميس، فرع البنك الأهلي اليمني في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة بعد إعادة تأهيله وتزويده بالأثاث والتجهيزات الحديثة.



وأكد محافظ أبين على أهمية افتتاح فرع البنك الأهلي في أبين لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين في الأعمال المصرفية بكفاءة عالية وبخطوات ثابتة نحو التميز.. مشيراً إلى أن فرع البنك الأهلي اليمني يعد أول مؤسسة مالية يتم افتتاح العمل فيها في ظل حالة الأمن والإستقرار التي تعيشها محافظة أبين.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كافة التسهيلات والمزايا الممكنة لمختلف القطاعات التي من شانها دفع عجلة التنمية والاقتصاد بالمحافظة.

إلى ذلك إفتتح وكيل أول محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، فرع البنك الأهلي في رصيف المعلا بميناء عدن .

وأشار وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، إلى أن افتتاح البنك للفروع يأتي ضمن احتفالات شعبنا بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الــ 30 نوفمبر المجيد .. مشيداً بالجهود المبذولة من قبل إدارة البنك الأهلي اليمني من خلال تعزيز خطوات البنك في التوسع وتحديث أنظمته للجمهور بما يتواكب مع متطلبات المصرفية والمالية.

فيما أعتبر مدير عام الارصفة والساحات بميناء عدن القبطان الشفيع احمد الحريري، إفتتاح فرع البنك انطلاقة جديدة للتعاون بين البنك وميناء عدن .. مشيراً إلى أن هذا الفرع سيسهم في تعزيز وإنعاش النشاط التجاري من خلال فروعه التي باتت اليوم تغطي أغلب محافظات الجمهورية .

بدوره اوضح مدير عام البنك الاهلي اليمني أحمد علي بن سنكر، أنه تم ربط الفرعين بالنظام المصرفي الذي تم تفعيله وادخاله للبنك الاهلي اليمني مطلع العام الجاري بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.. لافتاً إلى أن تكلفة فرع البنك بمدينة زنجبار بأبين بلغت 85 مليون ريال يمني فيما بلغت تكلفة رصيف ميناء المعلا حوالي 10 مليون و 500 الف ريال يمني .