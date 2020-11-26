محافظ عدن يفتتح ملعب الشهيد الحبيشي بعد إعادة تأهيله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365 - عدن

إفتتح محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس، ملعب الشهيد الحبيشي بمدينة كريتر بعد إعادة تأهيله بتكلفة 370 مليون ريال بتمويل حكومي.



وطاف محافظ عدن ومعه وكيلا وزارة الشباب والرياضة خالد صالح حسين، ود.عزام خليفة، ووكيل وزارة الأشغال العامة المهندس حسين عقربي، بمرافق الملعب الذي يعد من أقدم الملاعب الرياضية بالعاصمة عدن، وأطلع على أعمال التأهيل أجريت له وشملت تأهيل منصة كبار الضيوف التي تحتوي عل ى157 كرسي بالمواصفات المستخدمة في الملاعب العالمية، وتجهيز مدرجات الجماهير وتركيب الكراسي فيها بتنسيق فني رائع، بالإضافة إلى فرش أرضية اللعب بالعشب الاصطناعي المواكب لأحدث المواصفات العالمية .

وأشار محافظ عدن إلى أهمية هذا الملعب بإعتباره صرح ورمز رياضي شامخ في عدن .. مؤكداً أن تأهيله وتعشيبه بمواصفات حديثة يعد إنجاز لقطاع الشباب والرياضة في عدن .

بدوره ثمن الدكتور عزام خليفة إهتمام القيادة السياسية والحكومة وإسهام جميع الجهات لإستكمال أعمال التأهيل لهذا المعلم الذي يعد معلماً تاريخياً .. مشيراً إلى أن هناك مرحلة ثانية من أعمال التأهيل سيشهدها الملعب تشمل تركيب الإنارة الخاصة بالملعب .

حضر الإفتتاح القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المشاريع محسن بيبك وعدد من المسؤولين