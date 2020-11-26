تعز: وقفة لأسرة المختطف الشيباني تطالب بالكشف عن مصيره

نفذت أسرة الشيخ المختطف عبدالقادر الشيباني، اليوم الخميس، بمدينة تعز، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصيره بعد مضي نحو شهر على إخفاءه من قبل مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً، في العاصمة المؤقتة عدن.



وطالبت أسرة "الشيباني" ومتضامنين معهم، سلطات عدن، بالكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه فوراً.



كما دعا المحتجون سلطات تعز، بالعمل على معرفة مصير "الشيباني" والسعي لإطلاق سراحه.



ويعاني الشيباني من ورم سرطاني وأمراض عدة، وكان في طريقه للسفر إلى جمهورية مصر العربية لإكمال العلاج.



واختطف مسلحون من مليشيات الانتقالي، القيادي في حزب السلم والتنمية، الشيخ عبدالقادر الشيباني، عصر يوم الجمعة 30 أكتوبر، في كورنيش منطقة ريمي، فور وصوله عدن لغرض السفر إلى الخارج للعلاج، واقتادوه إلى جهة مجهولة.



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