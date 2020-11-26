شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الشباب والرياضة تفتتح ملعب الشهيد الحبيشي بعد إعادة تأهيله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، افتتح الأخ أحمد حامد لملس، محافظ محافظة عدن، اليوم الخميس، ملعب الشهيد الحبيشي بكريتر في العاصمة المؤقتة عدن، بعد الانتهاء من مشروع الترميم وإعادة التأهيل الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة بتمويل حكومي.

وقام الأخ المحافظ يرافقه وكيلا وزارة الشباب والرياضة خالد صالح حسين، و د.عزام خليفة، و وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس حسين عقربي، بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة الرئيسية إيذانا بافتتاح الملعب رسميا، كما قام بجولة سريعة شملت المرافق التي تم تأهيلها وإعادة بناءها في الملعب والمتمثلة بمنصة كبار الضيوف التي تحتوي على157 كرسي بالمواصفات المستخدمة في الملاعب العالمي، كما اطلع على التجهيزات في مدرجات الجماهير والكراسي التي تم تركيبها في المدرجات وعددها5200 كرسي بتنسيق فني رائع، بالإضافة إلى أرضية اللعب المفروشة بالعشب الاصطناعي المواكب لأحدث المواصفات العالمية .

وفي تصريح له بالمناسبة قال المحافظ لملس : تم اليوم افتتاح ملعب الحبيشي، هذا الصرح والرمز الشامخ بعد إعادة تأهيله برعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبإشراف حثيث من وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية و وزارة الأشغال العامة، حيث تم إعادة تأهيله وتعشيبه بمواصفات حديثة، وبكلفة ما يزيد عن ثلاثمائة مليون ريال، وقد استكمل ليؤدي دوره الرياضي والشبابي الرائد المعهود .

من جانبه عبر وكيل وزارة الشباب والرياضة د. عزام خليفة عن سعادته بافتتاح هذا المعلم التاريخي المتمثل بملعب الشهيد الحبيشي من قبل الأخ المحافظ أحمد حامد لملس الذي أولى مشروع الملعب اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة، وكذلك الرعاية والاهتمام البالغ من معالي الوزير نايف صالح البكري، وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع .

واضاف : نفتتح اليوم المرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية إن شاء الله ستكون تركيب الإنارة الخاصة بالملعب والتي يستكمل من خلالها المشروع بشكل كامل .

كما أكد القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع بوازرة الشباب والرياضة محسن بيبك على أهمية هذا الإنجاز بإعادة تأهيل هذا الملعب التاريخي الذي يعتبر أحد الرموز المهمة في عدن وعلى مستوى رياضة الوطن بشكل عام، لافتا إلى الجهود التي بذلت من قبل وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية للوصول إلى هذا اليوم بعد انتهاء من الأعمال الأساسية في مشروع إعادة التأهيل.

بدوره قال وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس حسين عوض عقربي إن افتتاح الملعب العريق والذي يعد من الواجهات المهمة لمدينة عدن هو يوم تاريخي، مؤكدا أن إعادة تأهيل الملعب وافتتاحه يمثل انجاز لمحافظة عدن والوطن بشكل عام .