شكرا لبحثكم عن خبر مخيم بازرعة الجراحي الأول يستكمل مرحلة استقبال ومعاينة الحالات المرضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / محمد مساعد

استكملت مؤسسة أنا طبيب أنا استطيع ومركز 22 مايو الجراحي استقبال ومعاينة الحالات للمرضى المتقدمين للتسجيل في مخيم بازرعة الجراحي الأول والذي استمرت على مدى خمسة أيام .

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة أنا طبيب أنا استطيع الدكتوره دعاء الأهدل خلال خمسة أيام استقبالنا أكثر من 1500 حالة تمكنت العيادات الطبية من معاينة 700 حالة منها 250 حالة تم اعتمادها وفقا لنتيجة المعاينة والفحوصات وضمن العمليات الجراحية التي يتبناها مخيم بازرعة الجراحي الأول .

وأشارت الأهدل ان مرحلة الاستقبال والمعاينة وتدفق المرضى كشفت عن واقع مؤلم يستدعي تظافر الجهود والعمل الجماعي وتنفيذ أكثر من مخيم وذكرت أن جرحى الحرب ومنهم من فشلت عملياتهم بحاجة ماسة إلى مخيم خاص ، وايضا الشفة الأرنبية إضافة الى الأنف والإذن والحنجرة .

ووجهت دعوة الى كافة الجهات والمنظمات الانسانية أن تتجه الى تنفيذ عدد من المخيمات فهناك الكثير من المرضى غير قادرين على توفير تكاليف العلاج نتيجة الاوضاع الصعبة والظروف القاسية التي يعانون منها .

ومن جانبه تحدث مدير مستشفى 22 مايو الجراحي الأستاذ د/ناصر هرهرة أن سير عمل مخيم بازرعة الجراحي الأول مستمر والجميع بذل أقصى جهد لانجاح عملية الاستقبال والمعاينة . وأكد انه على ثقة بأداء الأطباء في المستشفى وايضا المشاركين من خارجه ما عليهم من مهام في هذا المخيم الخيري التطوعي ، وعبر عن شكره لمؤسسة بازرعة الممول للمشروع ومؤسسة أنا طبيب أنا استطيع المنسق ومنظم المخيم وكذا المشرفين على المخيم في وزارة الصحه و السلطات المحليه محافظة عدن ولكل من ساهم وتعاون في انجاح المخيم .

وأوضح ان هناك كثير من المرضى بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية ولكن حالاتهم تختلف عن العمليات التي تقام في مخيم بازرعة ، وأكد استعداد مستشفى 22 مايو خلال المرحلة القادمة على التعاون لاستقبال و تنفيذ أكثر من مخيم والأولوية للحالات التي تم استقبالها ومعاينتها ولم يكونوا من المستهدفين في هذا المخيم . وناشد هرهرة مؤسسة بازرعة الخيرية و غيرها من الجمعيات والهيئات الأخرى لدعم المستشفى لعلاج ما تبقى من الحالات الجراحية المسجلة و الكثيرة التي هي بحاجة لعمليات جراحية في مختلف التخصصات السابق ذكرها ولم نتمكن لضمها في هذا المخيم نظرا لزيادة الحالات على العدد المستهدف .

وقالت د/أروى ناصر عقيل مديرة مركز بازرعة لتعزيز صحة الطفل وتنمية المجتمع مخيم بازرعة الجراحي الأول جاء بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية ويشارك فيه نخبة من الأطباء والدكاترة واخصائيين الجراحة في عدن ويتضمن اجراء عمليات جراحية في الجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية ،وجراحة العظام التشوهات الخلقية للأطفال، وجراحة الأنف والأذن. وأضافت دعم هذه الأعمال يأتي في صميم أنشطة المؤسسة والتي تسعى من خلالها الى خدمة المجتمع .

وأكدت استكمال مرحلة الاستقبال والمعاينة وحاليا يستعد القائمون على المخيم تنفيذ المرحلة الأخيرة الخاصة باجراء العمليات الجراحية ابتداء من 29 نوفمبر الجاري .