مناقشة سبل نقل محكمة القطن لخدمة المديريات الغربية لوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020 الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع عقد ،اليوم، بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ورئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد فرج السبتي سبل نقل عمل محكمة القطن من سيئون الى القطن لتسهيل الخدمة للمواطنين .

وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب ومدير الامن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني استعرض رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبدالناصر بن سنكر ورئيس محكمة القطن الابتدائية القاضي سامي الكثيري شرحا عن سير عمل المحاكم ومستوى أدائها . واقر الاجتماع تكليف لجنة من عدد من القضاة لرفع تقرير عن جاهزية موقع المحكمة بمديرية القطن وابرز احتياجاته الاساسية لعقد جلسات المحكمة . وأشار الاجتماع إلى أن نقل المحكمة سيعمل على تخفيف معاناة انتقال المواطنين من 6 مديريات غربية لوادي حضرموت والصحراء . وثمن الوكيل الكثيري جهود القضاة في ظل ظرف البلاد الاستثنائي ، حاثا الى مضاعفة الجهود للبت في قضايا المواطنين كونها ستعالج عدد من المشاكل الاجتماعية .

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