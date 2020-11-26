شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطمئن على صحة ثلاثة من ضباط المنطقة العسكرية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اطمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالقاهرة اليوم، على صحة ثلاثة من ضباط المنطقة العسكرية الثانية الذين يتلقون العلاج حاليا بجمهورية مصر العربية.

حيث قام المحافظ بزيارة لموقع إقامة، مستشار المحافظ العميد ركن عمر بادبيس، ورئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد ركن صالح المعاري، ورئيس مركز العمليات المشتركة بالمحافظة العميد ركن عمر البكري، مطمئنا على صحتهم، ومستمعا منهم إلى مراحل تلقي العلاج اللازم بمستشفيات القاهرة، متمنيا لهم الشفاء العاجل، للعودة إلى الوطن، وممارسة مهامهم الوطنية. وأكد المحافظ مساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتقديمها الدعم اللازم لاستكمال علاجهم، وتتويجه بالشفاء بمشيئة الله تعالى. وأعرب القادة العسكريون عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية وحرصه على زيارتهم والاطمئنان على صحتهم.

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