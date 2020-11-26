انعقاد ندوة عن "وضع المرأة من اجل واقع أفضل" في المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقدت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، ندوة عن وضع المرأة من اجل واقع أفضل، نظمتها مؤسسة ميديا ساك للتنمية والاعلام اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن، ومركز المرأة للدراسات والتدريب بجامعة حضرموت وبتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.



وتهدف الندوة التي تتزامن مع الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، الى تفعيل دور الاعلام في تغطية قضايا المرأة وتسليط الضوء على وضع النساء في ساحل حضرموت في عدة مجالات.

وقال الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت فهمي باضاوي "ان المكتب التنفيذي بحضرموت اعطى مساحة للمرأة وبما لا يقل عن 30 بالمائة"..مشيرا الى أهمية إشراك المرأة وتمكينها في صنع القرار.

وتناولت الندوة أربع أوراق عمل عن وضع المرأة في الجانب الصحي والتعليمي وصنع القرار والتوظيف والجانب الاقتصادي والحقوقي السياسي