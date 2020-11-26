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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح جديد للواء أحمد بن بن بريك: مقاتلي لواء الجن قادمون من حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك إن الوضع لم يعد يحتمل اي مزايدات
او مراحل للكذب على الشعب الجنوبي اما سلام بحق وحقيقة أو هي حرب ضد الارهاب وجماعته .
وأكد بن بريك على وعده السابق أن هناك لواء الجن الحضرمي سينطلق بعد أيام من حضرموت . والمعروف عن الواء هو قوة ضاربة و نخبة النخبه القتالية الجنوبية يأتي هذا مع استمرار المعارك في محافظة ابين بين قوات المجلس الإنتقالي وجماعات إرهابية متفرقة.
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