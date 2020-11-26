شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بموكب قائد عسكري في مدينة عدن ولا إصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص هز انفجار عنيف مدينة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الخميس، 26/تشرين الثاني/2020.

وذكرت مصادر محلية إن الانفجار وقع في الطريق الرابط بين مديريتي البريقة والمنصورة. وأوضحت المصادر أن الانفجار لعبوة ناسفة واستهدف موكبا عسكريا لقائد اللواء التاسع صاعقة فاروق الصبيحي. وأضافت المصادر أن الانفجار لم يسفر عن ضحايا.

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