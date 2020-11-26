مليشيا الحوثي تُشيع جثامين 20 قيادي قُتلوا بنيران الجيش الوطني (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تشيع جثامين 20 قيادي قتلوا بنيران الجيش الوطني أسماء

الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365

اعترفت المليشيا الحوثية الانقلابية، بمصرع 20 قياديا رفيعا وميدانيا، خلال مواجهات مع الجيش الوطني.



وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فإن المليشيا اعترفت بمصرع 20 قياديا في صفوفها منهم 4 برتبة عميد، و2 برتبة عقيد و2 مقدم و1 رائد و2 مقدم، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني، دون تحديد زمان ومكان مقتلهم.

وقالت الوكالة، إن المليشيا "شيعت الاربعاء بصنعاء جثامين، العميد صدام حسين حسن العكبري والعميد عبدالوهاب عبدالله عبده الجبري والعميد صالح جراد الشرقبي والعميد إبراهيم عبدالوهاب محمد الطهيف، والعقيد أحمد عبدالله عزي الأسدي والعقيد محمد حميد حاتم والمقدم صياد علي صالح غيلان والمقدم محمد عبدالله محمد القاضي والرائد شاطر فيصل محمد العواضي والنقيب أسامة محمد حسين العابد والنقيب أحمد عبدالكريم علي الكبسي والملازم بسام عبدالله محسن علي معيض والملازم أحسن حسين أحسن علي معيض والملازم رضوان محمد هادي اليسري والملازم علي حميد عبدالله الطهيف والملازم حيدر سعيد علي الجرادي والملازم باسم علي محمد شرف الله والملازم يوسف قايد محمد علي مكي والملازم معتصم بدر الدين تاج الدين المنور والملازم محمد علي محمد محمد الشريحي.

وخلال الاسبوع الأول من الشهر الجاري، قتل أكثر من 600 عنصر حوثي في مختلف جبهات القتال، معظمهم في مارب والجوف، وفق موقع الجيش الوطني سبتمبرنت.

وخلال الاسبوعين الماضيين، يعلن الجيش بشكل شبه مستمر يوميا مصرع وجرح عشرات الحوثيين.

ومنذ عدة أشهر، تخوض قوات الجيش معارك طاحنة ضد المليشيا الحوثية في معظم جبهات القتال وأبرزها جبهات الجوف ومارب ونهم صنعاء.